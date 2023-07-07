В Узловой на улице 14 Декабря автомобиль «ВАЗ» сбил 9-летнюю девочку Фото: материалы пресс-служб

В Узловой на улице 14 декабря вечером 6 июля произошло ДТП. Там примерно в 17:10 легковушка сбила несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 68-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21214», сбил 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть автомобильной дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.