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НовостиОбщество7 июля 2023 11:42

На пляжах в Ясногорском районе прокуратура обнаружила несколько нарушений

Главе администрации муниципального образования внесено представление
Михаил КОРЕНЮГИН
На пляжах в Ясногорском районе прокуратура обнаружила несколько нарушений

На пляжах в Ясногорском районе прокуратура обнаружила несколько нарушений

Фото: материалы пресс-служб

В Ясногорском районе прокуратура провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства при организации летнего отдыха на пляжах.

Установлено, что на зонах отдыха «Лесной» и «Волгодон» нет опознавательных знаков, не оборудованы медицинские комнаты, а на информационных стендах отсутствует информация о температуре воды и воздуха.

В связи с этим прокуратура района внесла главе администрации муниципального образования Ясногорский район представление.