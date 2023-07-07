На пляжах в Ясногорском районе прокуратура обнаружила несколько нарушений
Фото: материалы пресс-служб
В Ясногорском районе прокуратура провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства при организации летнего отдыха на пляжах.
Установлено, что на зонах отдыха «Лесной» и «Волгодон» нет опознавательных знаков, не оборудованы медицинские комнаты, а на информационных стендах отсутствует информация о температуре воды и воздуха.
В связи с этим прокуратура района внесла главе администрации муниципального образования Ясногорский район представление.