8 июля в южной части Тулы ограничат продажу алкоголя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 июля в 12:00 в Платоновском парке состоится «Семейный пикник». Об этом сообщает управление экономического развития администрации города Тулы.

В соответствии с законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Таким образом, в южной части Тулы будет ограничена продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) 8 июля с 12:00 до 22:00 часов.