В Туле на улице Октябрьской грузовой автомобиль сбил женщину Фото: соцсети

В Туле на улице Октябрьской утром 7 июля произошло ДТП. Там примерно в 10:50 грузовик сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-служба регионального УГИБДД, 31-летний мужчина, управляя автомобилем Isuzu Forward, сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП женщину-пешехода госпитализировали в больницу с различными травмами.