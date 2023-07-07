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НовостиПроисшествия7 июля 2023 10:37

В Туле на улице Октябрьской грузовой автомобиль сбил женщину

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Октябрьской грузовой автомобиль сбил женщину

В Туле на улице Октябрьской грузовой автомобиль сбил женщину

Фото: соцсети

В Туле на улице Октябрьской утром 7 июля произошло ДТП. Там примерно в 10:50 грузовик сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-служба регионального УГИБДД, 31-летний мужчина, управляя автомобилем Isuzu Forward, сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП женщину-пешехода госпитализировали в больницу с различными травмами.