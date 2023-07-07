В ДТП с большегрузами в Ясногорском районе пострадал водитель автомобиля Mercedes Фото: материалы пресс-служб

В Ясногорском районе на 147 км автодороги М-2 «Крым» утром 7 июля произошло ДТП. Там примерно в 7:30 столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 58-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz, врезался в стоящий на дороге из-за технической неисправности автомобиль «ЗИЛ 5817». Затем большегруз влетел в буксирующее его транспортное средство «КамАЗ 551100», за рулем которого находился 22-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.