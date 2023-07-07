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НовостиПроисшествия7 июля 2023 10:13

В Туле работника завода приговорили к 1,5 годам лишения свободы за приобретение наркотиков

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле работника завода приговорили к 1,5 годам лишения свободы за приобретение наркотиков

В Туле работника завода приговорили к 1,5 годам лишения свободы за приобретение наркотиков

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в незаконным приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в марте 2023 года сотрудник одного из заводов города решил употребить наркотики. Подсудимый заказал через телеграм-канал вещество, содержащие производное N-метилэфедрона, после чего отправился на поиски закладки.

Мужчина нашел сверток из изоленты с «солью» в лесопарке возле железной дороги. Однако сотрудники полиции задержали его и изъяли запрещенное вещество в крупном размере.

В результате суд приговорил подсудимого к 1,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.