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НовостиПроисшествия7 июля 2023 9:02

В Ефремове 35-летний мужчина оплатил автомойку поддельными купюрами

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Михаил КОРЕНЮГИН
В Ефремове 35-летний мужчина оплатил автомойку поддельными купюрами

В Ефремове 35-летний мужчина оплатил автомойку поддельными купюрами

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Ефремове с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Он рассказал,что неизвестные оплатили его автомойку самообслуживания двумя билетами «Банка приколов» номиналом по 2 тысячи рублей каждая.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 35-летний мужчина, который объяснил, что подменил настоящие купюры на сувенирные с целью похитить деньги.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От мужчины получены признательные показания.