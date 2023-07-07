В Ефремове 35-летний мужчина оплатил автомойку поддельными купюрами Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Ефремове с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Он рассказал,что неизвестные оплатили его автомойку самообслуживания двумя билетами «Банка приколов» номиналом по 2 тысячи рублей каждая.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 35-летний мужчина, который объяснил, что подменил настоящие купюры на сувенирные с целью похитить деньги.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От мужчины получены признательные показания.