В Туле после дождя затопило несколько улиц Фото: соцсети

Туляки в соцсетях активно делились записями и фотографиями затопленных улиц после дождя, прошедшего утром 7 июля. Проблемные участки все те же, что и раньше — Зеленстрой, Красноармейский проспект в районе пересечения с улицей Фрунзе, проспект Ленина, а также улицы Агеева , Фридриха Энгельса, Ложевая и Коминтерна.

Вместе с тем, как заверяют городские власти, работа по прочистке ливневой канализации ведется в плановом порядке. В Туле есть специализированная техника: каналопромывочная машина, насосная машина, которая откачивает иловые массы из ливневок и коллекторов. Работу выполняют специализированные бригады.

Напомним, утром 7 июля в Туле из-за сильного дождя трамвай №13 застрял на затопленных путях.