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НовостиОбщество7 июля 2023 8:23

В Веневском районе Тулськой области на четыре дня закроют железнодорожный переезд

Такие меры связаны с капитальным ремонтом полотна в зоне пересечения с автодорогой
Игорь КОПЫТОВ
В Веневском районе Тулськой области на четыре дня закроют железнодорожный переезд

В Веневском районе Тулськой области на четыре дня закроют железнодорожный переезд

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Движение автомобилей через железнодорожный переезд «170 км перегона Мордвес-Венев» вблизи населенного пункта Малая Хрусловка Веневского района будет закрыто с с 13:00 10 июля по 13:00 14 июля. Ограничения связаны с проведением плановых работ по капитальному ремонту железнодорожного полотна в границах переезда.

В этот период автомобилисты могут воспользоваться объездом через Венев по автодороге Р-132 «Золотое Кольцо».