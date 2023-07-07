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НовостиПроисшествия7 июля 2023 8:00

В Туле пожилая женщина выходила из автобуса, упала и попала в больницу

Инцидент произошел 6 июля на Веневском шоссе
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле пожилая женщина выходила из автобуса, упала и попала в больницу

В Туле пожилая женщина выходила из автобуса, упала и попала в больницу

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле упавшая при выходе из автобуса пожилая женщина попала в больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 6 июля примерно в 11:40 на Веневском шоссе 69-летняя женщина выходила из общественного транспорта «ПАЗ 4234», за рулем которого находился 56-летний мужчина, и упала на выходе с последующим волочением.

В результате происшествия пенсионерку госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.