В Туле пожилая женщина выходила из автобуса, упала и попала в больницу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле упавшая при выходе из автобуса пожилая женщина попала в больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 6 июля примерно в 11:40 на Веневском шоссе 69-летняя женщина выходила из общественного транспорта «ПАЗ 4234», за рулем которого находился 56-летний мужчина, и упала на выходе с последующим волочением.

В результате происшествия пенсионерку госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.