Из Тульской области судебные приставы выдворили 22 нелегальных мигрантов Фото: Антон ФОКИН

За прошедшую неделю судебные приставы выдворили за пределы региона 22 жителей ближнего зарубежья. Все они проживали и работали в Тульской области без документов, которые подтверждают их право на пребывание и трудоустройство на территории России.

Тульские судебные приставы препроводили иностранцев до столичного аэропорта и передали пограничной службе ФСБ для дальнейшей отправки на родину.

Всего с начала 2023 года из нашего региона принудительно выдворено за пределы РФ 76 нелегальных мигрантов, среди которых были граждане Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Вьетнама.