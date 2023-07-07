В Туле высадят около 1600 саженцев молодых деревьев Фото: материалы пресс-служб

6 июля в Туле на участке проспекта Ленина от улицы Агеева до улицы Каминского специалисты высаживали молодой клен. Всего на участке по двум сторона появятся 100 новых деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Данные саженцы были заготовлены в питомнике весной 2022 года, и в течение года у них сформировалась закрытая корневая система. Она позволяет растениям полностью адаптироваться в тульских погодных условиях.

Заместитель начальника управления по благоустройству Тулы отметила, что всего в 2023 году в городе высадят порядка 1600 саженцев деревьев. Работы уже проведены на 40 объектах, в ближайшее время специалисты приступят к озеленению на улицах Ф. Энгельса и Октябрьской, а также на Красноармейском проспекте.

В этом году количество высаживаемых молодых деревьев в областной столице выросло на 22 процента по сравнению с прошлыми годами.