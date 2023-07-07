В Туле 36-летний мужчина до смерти избил охранника детского сада

В Туле на 36-летний мужчина до смерти избил охранника детского сада Фото: материалы пресс-служб

В отношении мужчины, проживающего в Туле, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что вечером 23 июня 62-летний охранник детского сада, расположенного на улице Р. Зорге, заметил ссорящихся рядом с учреждением мужчину и женщину и попросил их успокоиться. Однако 36-летнего обвиняемого возмутила данная просьба, и он нанес потерпевшему один удар в голову, от которого охранник упал на землю. Затем злоумышленник продолжил бить его ногами в голову и туловище, а после поднял пострадавшего за поясной ремень и несколько раз ударил об асфальт. Потерпевший скончался от полученных повреждений 4 июля в больницы.

В данный момент следователи устанавливает все детали произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели.

Также решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.