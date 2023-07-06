В Киреевском районе мошенник выманил у девочки реквизиты карт матери и похитил более 100 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Киреевском районе женщина сообщила в полицию о том, что мошенник, в ходе переписки с ее несовершеннолетней дочерью в соцсетях, со взломанной страницы ее знакомого, убедил указать реквизиты принадлежащих заявительнице двух банковских карт. В результате с них списали 103 тысячи рублей.

Также жертвами мошенничества стали 45-летняя и 53-летняя жительницы Тулы. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 428 тысяч 200 рублей.

Еще одна безработная 27-летняя тулячка перевела мошенникам 150 тысяч рублей. Ей позвонил злоумышленник и предложил постоянную работу и стабильный заработок. Однако нужно было перевести определенную сумму денег, необходимую для оформления документов. Девушка, не задумываясь, перевела данную сумму, но работы так и не получила.

Помимо этого, 32-летняя женщина из Щекино хотела приобрести мебель через один сайт в интернете, который, как оказалось, принадлежал мошенникам. Она оплатила покупку, переведя на расчетный счет продавца 35 тысяч 707 рублей, но товара так и не приехал.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.