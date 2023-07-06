В конце июля в Тульской области стартует сезон охоты на болотно-луговую пернатую дичь

В конце июля в Тульской области начнется сезон охоты на болотно-луговую пернатую дичь Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области утверждены сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты на пернатую дичь на территории охотничьих угодий. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природы.

Так, сроки охоты с подружейными собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении:

- с 25 июня по 30 ноября — болотно-луговая пернатая дичь;

- с 5 августа 2023 года по 10 января 2024 года - боровая, степная и полевая пернатая дичь;

- с 12 августа по 30 ноября — водоплавающая пернатая дичь.

Сроки охоты без использования подружейной собаки:

- с 19 августа по 31 декабря — боровая пернатая дичь;

- с 19 августа по 30 ноября — болотно-луговая, степная и полевая, водоплавающая пернатая дичь;

Также выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья Тульской области в 2023 году откроется на региональном портале государственных услуг с 11:00 14 июля (для охоты с подружейной собакой) и с 11:00 20 июля (для охоты без собаки).