7 июля на нескольких улицах Верхнего Криволучья Тулы отключат водоснабжение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в домах №1-31, 2, 4, 6 и 8 по улице Металлургов, №3-7, 4 и 8 по улице Аносова, №13, 24, 25, 26, 27, 27а, 29 и 30 по улице Приупская, №1-7 по улице Бардина, №2а, 8, 13/5, 14, 16, 18, 20, 22, 23 и 25 по улице Мазая и №1-5, 4 и 6 по улице Чаплыгина.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресам: улица Металлургов, дом №11.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.