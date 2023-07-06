Тулякам предлагают узнать больше о здоровом образе жизни и бесплатно проверить свое здоровье Фото: материалы пресс-служб

В рамках «Здоровой Тулы» в парках и на открытых площадках пройдут различные встречи, беседы, спортивные состязания, мастер-классы и консультации врачей-специалистов.

Первое из мероприятий пройдет 7 июля в Центральном парке Тулы. С 11:00 до 13:00 возле здания администрации все желающие смогут бесплатно пройти обследование на онкозаболевания полости рта и кожи. Акушер-гинеколог перинатального центра ответит на вопросы и расскажет, как проводить самодиагностику молочных желез. А фитнес-инструктор проведет разминку.

Далее 11 июля в 17:00 на Казанской набережной пройдет встреча с врачами перинатального центра. А 27 июля в Центральном парке инструкторы по лечебной физкультуре областного кардиодиспансера проведут для всех желающих зарядку, мастер-класс по северной ходьбе, проверят координацию движений, а кардиологи измерят артериальное давление и пульс.

Мероприятия проекта «Здоровая Тула» будут проходить до конца лета.

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