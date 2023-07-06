Отделение полиции «Воловское» возглавила майор Наталья Еремина Фото: материалы пресс-служб

Отделение полиции «Воловское» возглавила майор Наталья Еремина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Наталья Юрьевна приказом УМВД России по Тульской области назначена на должность начальника отделения полиции «Воловское» Межмуниципального отдела МВД России «Богородицкий».

До этого она занимала должность заместителя начальника данного отделения. Начальник УМВД России по Тульской области уверен, что новый руководитель районного подразделения успешно справится со всеми поставленными задачами.