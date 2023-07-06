Тульский спортсмен завоевал две золотые медали на третьем этапе Кубка России Фото: материалы пресс-служб

В Иркутске проходит третий этап Кубка России по плаванию, в котором принимают участие 300 лучший пловцов из 35 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Так, Тульскую область представлял Иван Гирев, который завоевал две золотые медали на дистанции 200м вольным стилем (1:48.34) и на дистанции 100м вольным стилем (49.20). Пловец также является студентом регионального Училища олимпийского резерва.

Напомним, на втором этапе кубка России Иван Гирев завоевал золотую и бронзовую медали в тех же дисциплинах.