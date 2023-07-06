«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами площадки Международного конкурса имени Чайковского

С 19 июня по 1 июля в Москве и Санкт-Петербурге проходил XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. «Ростелеком» обеспечил все 11 площадок мероприятия высокоскоростным интернетом. Специалисты компании организовали виртуальную частную сеть (VPN) и подключили ее к виртуальному центру обработки данных (ВЦОД). Также провайдер обеспечил проактивный мониторинг всех каналов связи, установил надежную защиту от киберугроз на официальном сайте конкурса https://tchaikovskycompetition.com, предоставил организаторам мероприятия доступ к сети Wi-Fi для решения административных задач.

Всё это позволило обеспечить онлайн-трансляцию состязания музыкантов из исторических залов Москвы и Санкт-Петербурга на сайте конкурса и в его официальном сообществе ВКонтакте. В столице России вещание велось из Большого и Малого залов Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Концертного зала им. П.И. Чайковского Московской государственной академической филармонии, концертного зала «Зарядье». В Северной столице — из Большого и Малого залов Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, новой сцены Мариинского театра (Мариинский-2), камерного зала Мусоргского (Мариинский-2), Концертного зала Мариинского театра, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и концертного зала «Репино».

Марина Ильина, заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком»:

”Ростелеком” выступает инфраструктурным партнером многих культурных мероприятий по всей стране. Участие в организации трансляции такого грандиозного конкурса — это знак доверия со стороны дирекции фестиваля. Благодаря организованным нами каналам связи приобщиться к классической музыке смогли десятки миллионов зрителей».

Международный конкурс имени П.И. Чайковского — крупнейшее событие в мире классической музыки. Творческое состязание проводится раз в четыре года. Первый конкурс состоялся в 1958 году.