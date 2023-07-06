В образовательных и социальных учреждениях Пролетарского округа Тулы обнаружены нарушения пожарной безопасности Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура провела проверку в центрах образования № 3, № 18, № 21 и № 25, а также Тульском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере, Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних № 1, «Центре временного размещения соотечественников», детской школе искусств № 1, доме детского творчества, спортшколе «Металлург» на предмет соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности.

Установлено, что в указанных учреждениях они должным образом не соблюдаются. Так, в отдельных учреждениях неисправны устройства для самозакрывания противопожарных дверей и дверей лестничных клеток, отсутствуют указатели к источникам наружного противопожарного водоснабжения, системы противопожарной защиты эксплуатируются сверх срока службы, на них не представлена техническая документация.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла руководителям указанных учреждений 10 представлений.