В Туле запустят расписной трамвай в стиле ремесленного двора Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 7 июля по Туле будет курсировать брендированный трамвай ремесленного двора «Добродей». На нем изобразят самовар, кузню, филимоновскую игрушку, тульские резные наличники и Гуся-блогера Добрыню.

Первым пассажирам общественного транспорта вручат сладкие и памятные подарки. Мастера также проведут для них интеллектуальную викторину, посвященную тульским ремеслам.

Расписной трамвай будет следовать по маршрутам №№12, 13 и 14 в течение трех месяцев. Запуск данного транспорта приурочен к пятилетию ремесленного двора.