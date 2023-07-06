В ДТП на трассе в Закоском районе пострадала женщина-водитель автомобиля Nissan Фото: материалы пресс-служб

В Заокском районе на 134-ом километре автодороги М-2 «Крым» утром 5 июля произошло ДТП. Там примерно в 9:15 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 75-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Terrano, совершила попутное столкновение с автомобилем Nissan X-TRAIL, за рулем которого находилась 72-летняя женщина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.