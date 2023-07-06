Жителю Тульской области вынесли приговор за вымогательство, хищение и кражу паспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в деревне Липки Ленинского района, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 163 (вымогательство, совершенное с применением насилия), п. «в» ч. 2 ст. 158 (кража с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта).

Установлено, что 3 сентября 2022 года ранее судимый за убийство 39-летний злоумышленник пришел домой к своему знакомому, начал его избивать неустановленным предметом и потребовал 100 тысяч рублей. После этого подсудимый похитил у 56-летнего потерпевшего портмоне с находящимися в нем денежными средствами на общую сумму 8 тысяч рублей и паспорт.

Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.