В перевернувшейся из-за теленка в Тульской области легковушке пострадал семилетний мальчик

В перевернувшейся на трассе в Тульской области легковушке пострадал семилетний мальчик Фото: материалы пресс-служб

5 июля в 22:35 на 113-м километре автодороги «Калуга — Перемышль — Белев - Орел» Белевского района 35-летний мужчина за рулем «ЛАДА 211540» наехал на выскочившего на дорогу теленка. От удара по касательной автомобиль совершил съезд в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры: 30-летний мужчина и 7-летний мальчик. После оказания медицинской помощи они были отпущены.

На момент происшествия ребенок находился на заднем пассажирском сиденье без удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.