С начала 2023 года в Тульской области смертность почти в 2,5 раза превысила рождаемость Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области смертность почти в 2,5 раза превысила рождаемость. Данную статистику за январь-апрель 2023 года опубликовал Росстат.

С начала года в регионе родились 3017 человек, а 7485 жителей — скончались. Таким образом, число умерших туляков превысило количество родившихся в 2,48 раза .

Так, коэффициент рождаемости в Тульской области составил 6,2 на 1 000 населения. Коэффициент смертности выше — 15,4 на 1 000 населения.

Также в этом году число умерших детей в возрасте до одного года составляет 9,1 на 1000 родившихся, а в 2022 году — 7,2 на 1000 младенцев.