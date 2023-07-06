Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2023 8:01

Укушенная собакой девочка получит компенсацию от администрации города Донского Тульской области

Инцидент произошел в апреле — потерпевшая сама пожаловалась в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
Укушенная собакой девочка получит компенсацию от администрации города Донского Тульской области

Укушенная собакой девочка получит компенсацию от администрации города Донского Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Городской суд взыскал с администрации Донского компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей за то, что безнадзорная собака 03 апреля покусала девочку возле одного из домов по переулку Клубный в микрорайоне Шахтерский.

Факт нападения бездомной собаки на ребенка свидетельствует о ненадлежащем исполнении администрацией МО г. Донской государственных полномочий по организации на территории города мероприятий по отлову животных без владельцев. Поэтому решением суда в пользу законного представителя несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.