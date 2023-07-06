В Тульской области осудят вора, грабителя и убийцу: речь об одном человеке Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что 6 апреля обвиняемый, находясь в квартире своего знакомого в Туле, похитил у него кошелек с банковской картой. После чего оплатил ей свои покупки почти на тысячу рублей.

Видимо, это были все деньги, имевшиеся на счету, потому что 27 апреля мужчина попытался ограбить магазин «СПАР», набрав шампуней, гелей для душа и минеральной воды. Но его действия пресекли сотрудники магазина.

Наконец, через день, 29 апреля, возле кафе в селе Воскресенское Дубенского района он поссорился по пьяному делу с местным жителем и несколько раз ударил ножом оппонента в грудь, живот и плечо. Потерпевший от колото-резанных ран скончался на следующий день в больнице.

Мужчине теперь инкриминируют совершение спреступлений сразу по трем статьям - п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, ч.3 ст. 30 ,ч.1 ст. 161 УК РФ, ч.1 ст. 105 УК РФ.

До суда обвиняемый заключен под стражу.