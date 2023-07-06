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НовостиОбщество6 июля 2023 7:15

В Тульскую область привезут ковчег с мощами блаженной Матроны Московской

Мощи пробудут в храмах Плавска и Ясногорска почти месяц
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульскую область привезут ковчег с мощами блаженной Матроны Московской

В Тульскую область привезут ковчег с мощами блаженной Матроны Московской

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 9 по 23 июля в Свято-Сергиевском храме в Плавске будет пребывать ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской.

Также с 24 июля по 6 августа ковчег можно будет увидеть в храме в честь Собора новомученников и исповедников Церкви Русской в Ясногорске.

В эти дни туляки смогут помолиться у святых мощей с 8:00 до 17:00. Также в это время ежедневно будет совершаться богослужение и молебное пение с чтением акафиста.