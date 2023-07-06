В Туле бывшая Ольгинская гимназия стала памятником истории регионального значения Фото: Игорь КОПЫТОВ

Здание гимназии на пересечении улиц Жуковского и Каминского построено в 1914 году. Свое название женская гимназия получила в честь дочери Николая II великой княжны Ольги Николаевны. Как учебное заведение она проработала до осени 1917 года.

В разные годы в здании размещались опытно-показательная школа, затем ФЗУ и средняя школа №6, которой в конце 40-х годов ХХ века было присвоено имя педагога Ушинского. По сей день в гимназии сохранилась п-образная галерейная планировочная схема внутренних помещений в пределах капитальных стен и перегородок 1914 года.

Теперь трехэтажное здание, возведенное в стиле неоклассицизма, получило предмет охраны. В градостроительной характеристике оно отмечено как локальная доминанта. Также официально утверждены границы территории памятника архитектуры.