В Туле две женщины поставили на фиктивный учет 14 иностранных граждан Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле две безработные женщины поставили на фиктивный учет 14 иностранных граждан. Об этом сообщая пресс-служба управления МВД.

Так, 31-летняя женщина прописала в своей квартире 4-х иностранных граждан. При этом она не предоставила им места для проживания. В связи с этим возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ.

Также безработная 77-летняя жительница Привокзального округа в своей квартире на улице 4-й проезд поставила на фиктивный учет 10 граждан среднеазиатского государства. По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.