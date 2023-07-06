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НовостиОбщество6 июля 2023 6:27

В Туле в День семьи, любви и верности в Платоновском парке выступит группа «Челси»

На празднике всех участников ждет обширная развлекательная программа
Игорь КОПЫТОВ
В Туле в День семьи, любви и верности в Платоновском парке выступит группа «Челси»

В Туле в День семьи, любви и верности в Платоновском парке выступит группа «Челси»

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 июля в Платоновском парке Тулы пройдет «Семейный пикник». С 12 до 20 часов для туляков организуют выступления артистов, мастер-классы, конкурсы, спортивные состязания.

Парк разделят на несколько площадок: инфоцентр; образовательный шатер, зона спортивных развлечений, арт-маркет, лаундж зона, детская анимация, кинотеатр, концертная площадка, зона мастер-классов, зона фудкорта, фотофона и многое другое. Хедлайнером «Семейного пикника» станет группа «Челси».

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