В Туле в День семьи, любви и верности в Платоновском парке выступит группа «Челси» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 июля в Платоновском парке Тулы пройдет «Семейный пикник». С 12 до 20 часов для туляков организуют выступления артистов, мастер-классы, конкурсы, спортивные состязания.

Парк разделят на несколько площадок: инфоцентр; образовательный шатер, зона спортивных развлечений, арт-маркет, лаундж зона, детская анимация, кинотеатр, концертная площадка, зона мастер-классов, зона фудкорта, фотофона и многое другое. Хедлайнером «Семейного пикника» станет группа «Челси».

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