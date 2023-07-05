В Туле пожилой мужчина два года не платил за газ Фото: материалы пресс-служб

Поставщик отключил от газоснабжения домовладение туляка, который не платит за газ с июля 2021 года и накопил задолженность в 24,9 тысячи рублей. Специалисты неоднократно пытался вести переговоры с абонентом о погашении долга и уведомлял об отключении газа из-за неоплаты. Однако собственник ничего не делал и препятствовал специалистам заходить во двор, чтобы прекратить подачу газа.

В связи с этим поставщик газа обратился в суд. По его решению приставы возбудили в отношении владельца дома и его сына исполнительное производство об обеспечении доступа на территорию. Теперь мужчине предстоит оплатить не только долг, но и работы по отключению и подключению дома к системе газоснабжения.

Также с начала 2023 года поставщик газа направил абонентам 40 тысяч смс-сообщений и 33 тысячи почтовых уведомлений о необходимости погашения долга. Специалисты провели более 65 тысяч телефонных переговоров и выездов по адресам должников, разъясняя последствия неоплаты газа и рассказывая о рассрочке.

На данный момент долги за газ имеют 44 тысячи человек. При этом только 874 жителям, задолжавшим суммарно свыше 9 млн рублей, газовики ограничили поставку газа для прекращения роста долга.