Кому в Туле отключат газ 6 июля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 6 июля с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома 196 по улице Кирова, дома №17 по улице 2-й проезд Гастелло, дома №80 по улице Металлургов и дома №2б на Гарнизонном проезде в поселке Горелки, а с 12:00 до 18:00 — дом №31 по улице Седова.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.