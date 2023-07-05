Тульский спортсмен завоевал золото и бронзу этапа Кубка России по плаванию Фото: материалы пресс-служб

С 30 июня по 2 июля в бассейне Дворца спорта «Олимп» в Обнинске проходил второй этап Кубка России по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Так, Тульскую область представлял Иван Гирев, который завоевал золотую медаль на дистанции 200м вольным стилем (1:48.17) и стал бронзовым призером на дистанции 100м вольным стилем (50.19).

Пловец также является студентом регионального Училища олимпийского резерва.