В Туле сотрудники полиции задержали торговца наркосодержащих растений Фото: материалы пресс-служб

Днем 4 июля во время проверки дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции на улице Орловское шоссе в поселке Косая Гора остановили автомобиль Chevrolet Niva, за рулем которого находился безработный и ранее судимый 35-летний мужчина.

Полицейские обратили обратили внимание, что водитель странно себя ведет, и вызвали следственно-оперативную группу. Они в присутствии понятый обыскали автомобиль и обнаружили два полимерных пакета с растительной массой зеленого цвета, а также 49 бумажных свертков. Проведенное в Экспертно-криминалистическом центре исследование установило, что в свертках находится наркотическое средство каннабис.

Также в ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили растительную массу похожей консистенции, которую отправили на экспертизу.

Выяснилось, что задержанный уже несколько месяцев занимается распространением наркотиков растительного происхождения. В результате возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.