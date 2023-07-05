В Туле сотрудники полиции задержали торговца наркосодержащих растений
Фото: материалы пресс-служб
Днем 4 июля во время проверки дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции на улице Орловское шоссе в поселке Косая Гора остановили автомобиль Chevrolet Niva, за рулем которого находился безработный и ранее судимый 35-летний мужчина.
Полицейские обратили обратили внимание, что водитель странно себя ведет, и вызвали следственно-оперативную группу. Они в присутствии понятый обыскали автомобиль и обнаружили два полимерных пакета с растительной массой зеленого цвета, а также 49 бумажных свертков. Проведенное в Экспертно-криминалистическом центре исследование установило, что в свертках находится наркотическое средство каннабис.
Также в ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили растительную массу похожей консистенции, которую отправили на экспертизу.
Выяснилось, что задержанный уже несколько месяцев занимается распространением наркотиков растительного происхождения. В результате возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.