В поселке Плеханово под Тулой молодой человек до смерти избил пьяного мужчину Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отношении 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 1 июля 2023 года в поселке Плеханово под Тулой подозреваемый нанес несколько ударов по голове и лицу 40-летнему мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший скончался от полученных травм во дворе жилого дома. Его обнаружила соседка и вызвала скорую медицинскую помощь.

В данный момент следователи следственного отдела проводят процессуальные проверки. Место происшествия осмотрели, допросили свидетелей, назначили нужные судебные экспертизы. Подозреваемый задержан.