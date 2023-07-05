Сегодня, 5 июля, в Туле из-за жары бесплатно раздают питьевую воду Фото: Алексей ФОКИН (фото)

5 июля в связи с тем, что температура воздуха выше 27 градусов, в Туле организована бесплатная раздача питьевой воды.

Так, жители города могут прийти за водой на точках по продаже кваса по следующим адресам:

- Красноармейский проспект, 48, корп. 2;

- улица Смидович / улица 9 Мая, д. 5;

- улица Кутузова, д. 13;

- улица Ложевая, д. 123, ост. «Степанова»;

- улица Кутузова, 16/ улица Шухова;

- улица Марата, д. 24/ улица Плеханова;

- Красноармейский проспект, д. 17.

- улица Жаворонкова/ улица Фр. Энгельса;

- улица Фрунзе, д. 5;

- улица Октябрьская, д. 95;

- улица М. Горького, д. 14;

- улица Октябрьская, д. 9;

- улица Пузакова, д. 5;

- улица Кауля, д. 45;

- улица Н. Руднева, д. 62;

- проспект Ленина, д. 28;

- улица Рязанская, д. 7.