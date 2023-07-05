Сегодня, 5 июля, в Туле из-за жары бесплатно раздают питьевую воду
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
5 июля в связи с тем, что температура воздуха выше 27 градусов, в Туле организована бесплатная раздача питьевой воды.
Так, жители города могут прийти за водой на точках по продаже кваса по следующим адресам:
- Красноармейский проспект, 48, корп. 2;
- улица Смидович / улица 9 Мая, д. 5;
- улица Кутузова, д. 13;
- улица Ложевая, д. 123, ост. «Степанова»;
- улица Кутузова, 16/ улица Шухова;
- улица Марата, д. 24/ улица Плеханова;
- Красноармейский проспект, д. 17.
- улица Жаворонкова/ улица Фр. Энгельса;
- улица Фрунзе, д. 5;
- улица Октябрьская, д. 95;
- улица М. Горького, д. 14;
- улица Октябрьская, д. 9;
- улица Пузакова, д. 5;
- улица Кауля, д. 45;
- улица Н. Руднева, д. 62;
- проспект Ленина, д. 28;
- улица Рязанская, д. 7.