В ДТП на улице Рязанской в Туле пострадал 7-летний пассажир автомобиля Hyundai Фото: соцсети

В Туле на улице Рязанской утром 5 июля произошло ДТП. Там примерно в 7:47 столкнулись три транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации областной Госавтоинспекции, 34-летний мужчина, управляя транспортным средством «ГАЗ-2747, врезался в автомобиль Hyundai Creta, который после удара влетел в автомобиль Renault Laguna.

В результате ДТП пострадал 7-летний пассажир автомобиля Hyundai. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.