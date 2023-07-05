В Туле на улице Калинина безработный мужчина отобрал у 12-летнего мальчика телефон Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что днем на улице Калинина неизвестный мужчина отобрал телефон у ее 12-летнего сына.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 38-летний мужчина, которого задержали и доставили в дежурную часть для разбирательств.

В данный момент проводится процессуальную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и возможную причастность мужчину к совершению подобных преступлений.