Два легионера из Нигерии перешли в тульский «Арсенал» на правах аренды Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» взял в аренду двух легионеров из Нигерии у «Краснодара». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

19-летний нападающий Джонатан Окоронкво начал свой профессиональный путь в академии Diamond Star Calabar в Нигерии, а после выступал за местный клуб Hope of Glory. В 2019 году перешел в геленджикскую «Висту», а в 2021-м подписал контракт с болгарским «Ботевом». В прошлом сезоне Джонатан выступал за «Краснодар-2» в первой лиге.

19-летний полузащитник Давид Ндука летом 2022 года перешел из болгарского «Ботева» в «Краснодар». За сезон он сыграл 24 матча и отдал одну голевую передачу. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболист составляет 300 и 250 тысяч евро.