В 2023 году в Тульской области произошло 28 ДТП с участием мотоциклов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2023 году на территории Тульской области произошло 28 ДТП с участием мотоциклов, в который погибли 2 человек, а 33 — пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

В связи с этим тульская Госавтоинспекция напоминает, что водителям мотоциклов стоит быть аккуратнее, так как их транспорт не оснащен подушками, ремнями безопасности и не имеет кузова, как у автомобиля.

Также водители двухколесной техники часто пренебрегают правилами безопасности, а именно: превышение скорости, несоблюдение рядности, выезд на встречную полосу и резкое маневрирование.

Поэтому при управлении мотоциклом необходимо неукоснительно соблюдать все правила дорожного движения и использовать мотошлем и специальную защитную амуницию. Это снизит риск летального исхода в случае аварии в 1,5 раза.