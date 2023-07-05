В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 269 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 26 июня по 2 июля, с укусами клещей за медицинской помощью обратилось 269 человек, 70 их них — дети. Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (36%), на территории садово-огородных товариществ (36%), при посещении лесов (5%) и других территорий (23%). Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 2529 случаев присасывания клещей к людям, в том числе 694 случая у детей. Факты укусов насекомых выявлены во всех района Тульской области. Помимо этого, зарегистрировано 20 завозных случаев, при посещении жителями Тверской, Московской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Рязанской, Орловской и Владимирской областей, а также Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Мордовии.

За период мониторинга исследовано 1742 клеща, снятых с людей и взятых из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями составляет 10,2% (ниже среднемноголетнего уровня на 20%), анаплазмой — 4,2% (находится в пределах среднемноголетнего уровня), а эрлихиями– 0,2% (выше среднемноголетнего уровня на 63%). Также в 2023 году зарегистрированы 4 случая заболевания населения клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).