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НовостиПроисшествия5 июля 2023 8:55

В Туле задержали безработного торговца наркотиками

Молодой человек продавал запрещенные вещества с помощью тайников-закладок
Игорь КОПЫТОВ
В Туле задержали безработного торговца наркотиками

В Туле задержали безработного торговца наркотиками

Фото: материалы пресс-служб

Правоохранителями в Туле задержан безработный 26-летний местный житель, во время обыска квартиры которого были обнаружены и изъяты весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и полимерный пакет с веществом внутри.

Выяснилось, что туляк больше года продавал наркотики бесконтактным способом через тайники-закладки.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по выявлению мест сбыта наркотических веществ и изъятию организованных мужчиной «закладок». Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.