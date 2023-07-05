В Туле задержали безработного торговца наркотиками Фото: материалы пресс-служб

Правоохранителями в Туле задержан безработный 26-летний местный житель, во время обыска квартиры которого были обнаружены и изъяты весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и полимерный пакет с веществом внутри.

Выяснилось, что туляк больше года продавал наркотики бесконтактным способом через тайники-закладки.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по выявлению мест сбыта наркотических веществ и изъятию организованных мужчиной «закладок». Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.