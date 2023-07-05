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НовостиОбщество5 июля 2023 8:31

180 часам обязательных работ назначили за непристойные граффити на пункте выдачи заказов вандалу

В результате вывеска стала непригодной для использования
Игорь КОПЫТОВ
180 часам обязательных работ назначили за непристойные граффити на пункте выдачи заказов вандалу

180 часам обязательных работ назначили за непристойные граффити на пункте выдачи заказов вандалу

Фото: соцсети

Вечером 4 апреля 2023 года туляк исписал непристойными словами три двери пункта выдачи заказов интернет-магазина Wildberries. Тем самым мужчина обезобразил внешний вид здания, а также привел в полную негодность для общественного пользования вывеску с режимом работы.

Ущерб предпринимателю был оценен в 15 000 рублей.

Мужчину задержали и завели уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм). Свою вину туляк признал и в содеянном раскаялся.

Суд признал его виновным и приговорил к 180 часам обязательных работ.