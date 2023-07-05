180 часам обязательных работ назначили за непристойные граффити на пункте выдачи заказов вандалу Фото: соцсети

Вечером 4 апреля 2023 года туляк исписал непристойными словами три двери пункта выдачи заказов интернет-магазина Wildberries. Тем самым мужчина обезобразил внешний вид здания, а также привел в полную негодность для общественного пользования вывеску с режимом работы.

Ущерб предпринимателю был оценен в 15 000 рублей.

Мужчину задержали и завели уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм). Свою вину туляк признал и в содеянном раскаялся.

Суд признал его виновным и приговорил к 180 часам обязательных работ.