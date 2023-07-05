В ДТП на улице Колхозной в Киреевске пострадал 10-летний велосипедист Фото: материалы пресс-служб

В Киреевске на улице Колхозной вечером 3 июля произошло ДТП. Там примерно в 20:25 легковушка сбила мальчика на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 31-летний мужчина, управляя автомобилем Lada XREY, сбил 10-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть автомобильной дороги справа налево по ходу движения транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал мальчик. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.