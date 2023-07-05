На Московском вокзале в Туле поймали наркомана с крупной партией запрещенных веществ Фото: материалы пресс-служб

30-летний туляк в лесополосе, расположенной в 150 метрах от автомобильной дороги по улице Щегловская Засека в Пролетарском округе, приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку наркотическое средство. Забрав зелье, он употребил часть и направился на Московский вокзал города Тулы, где возле здания пригородных касс привлек к себе внимание сотрудников транспортной полиции, осуществлявших оперативно-розыскные мероприятия.

Мужчину доставили в дежурную часть линейного подразделения, где в кармане его куртки обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно заключению эксперта, оно оказалось производным N-метилэфедрона общей массой 0,59 грамма.

В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере» завершено и направлено в суд.