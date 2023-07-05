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НовостиОбщество5 июля 2023 7:22

Самым возрастным женихом в июне в Тульской области стал 84-летний мужчина

Всего за данный период поженились 1078 пар
Михаил КОРЕНЮГИН
Самой возрастным женихом в июне в Тульской области стал 84-летний мужчина

Самой возрастным женихом в июне в Тульской области стал 84-летний мужчина

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июне 2023 года в Тульской области поженились 1078 пар. Также было составлено 473 записи о расторжении брака. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Так, за данный период самой молодой невестой стала 16-летняя девушка, а самым молодым женихом - 17-летний парень. Помимо этого, самому опытному жениху исполнилось уже 84 года, а самой возрастной невестой стала 82-летняя пенсионерка.

Напомним, в мае 2023 года было зарегистрировано 433 брака и 495 разводов. Самым возрастным женихом стал 77-летний мужчина.