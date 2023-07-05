В Киреевске на улице Заречной автомобиль Skoda сбил 8-летнюю девочку Фото: материалы пресс-служб

В Киреевске на улице Заречной днем 3 июля произошло ДТП. Там примерно в 15:55 легковушка сбила несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 30-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia, совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть автомобильной дороги в неустановленном для перехода месте, справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадала девочка-пешеход. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.