В Туле хотят увеличить этажность застройки ЖК на месте Центрального рынка Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Туле пройдут очередные публичные слушания по застройке территории Центрального рынка. Согласно ранее опубликованному проекту планировалось построить 13 зданий различной этажности — от 5 до 11. Однако выяснилось, что утвержденная предельная высота для МКД составляет 30 метров, в которую застройщик не «укладывается». Необходимо 36 метров.

Ранее, 22 июня, прошли публичные слушания, на которых тулякив целом поддержали проект застройки Центрального рынка и благоустройства прилегающей территории. Все замечания и точки зрения о концепции были занесены в протокол.

Теперь корректирующие новые публичные слушания запланированы на 13 июля.